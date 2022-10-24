Japon hükümeti BoJ'u uyardı

Harcama paketinin detaylarının ortaya konduğu taslak belgede hükümet, "Küresel resesyon korkuları artıyor ve bu tüketime, sermaye harcamalarına zarar verebilir" ifadelerine yer verdi.

Taslakta "BoJ'un fiyat istikrarı hedefini sürdürülebilir ve istikrarlı şekilde başarmak için para politikasını, finansal piyasalardaki oynaklığın etkisini de yakından izleyerek yönlendireceğini umuyoruz" denildi.