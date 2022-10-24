Japon hükümeti BoJ'u uyardı
Japon hükümeti artan yaşam maliyetleri konusunda halka destek olmak için hazırladığı harcama paketi taslağında Japonya Merkez Bankası'nı (BoJ) keskin piyasa hareketlerinin ekonomik etkilerine karşı uyanık olması yönünde uyardı.
24.10.2022 - 10:07 |
Harcama paketinin detaylarının ortaya konduğu taslak belgede hükümet, "Küresel resesyon korkuları artıyor ve bu tüketime, sermaye harcamalarına zarar verebilir" ifadelerine yer verdi.
Taslakta "BoJ'un fiyat istikrarı hedefini sürdürülebilir ve istikrarlı şekilde başarmak için para politikasını, finansal piyasalardaki oynaklığın etkisini de yakından izleyerek yönlendireceğini umuyoruz" denildi.
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