Japon hükümeti büyüme tahminini düşürecek

Nikkei gazetesinin haberine göre hükümet yakında yapacağı açıklama ile ocak ayında yüzde 3,2 olarak duyurduğu 2022 mali yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 2 civarına indirecek.

Habere göre hükümet esas olarak kişisel harcamalardaki yavaş toparlanmadan dolayı büyüme tahminini aşağı yönlü revize edecek.

Nikkei'ye göre küresel ekonomide büyümenin yavaşlaması, Covid-19 tedbirleri nedeniyle Şanghay'da uygulanan kapatma tedbirlerinin Japon otomotiv sektörüne etkileri de 2022 mali yılı GSYH büyüme tahmininin revize edilmesinde etkili diğer faktörler olarak öne çıktı.