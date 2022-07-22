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Japon hükümeti büyüme tahminini düşürecek

Japon hükümeti 2022 mali yılı için enflasyondan arındırılmış ekonomik büyüme tahminini düşürmeyi planlıyor.

22.07.2022 - 09:49 |
Japon hükümeti büyüme tahminini düşürecek

Nikkei gazetesinin haberine göre hükümet yakında yapacağı açıklama ile ocak ayında yüzde 3,2 olarak duyurduğu 2022 mali yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 2 civarına indirecek.

Habere göre hükümet esas olarak kişisel harcamalardaki yavaş toparlanmadan dolayı büyüme tahminini aşağı yönlü revize edecek.

Nikkei'ye göre küresel ekonomide büyümenin yavaşlaması, Covid-19 tedbirleri nedeniyle Şanghay'da uygulanan kapatma tedbirlerinin Japon otomotiv sektörüne etkileri de 2022 mali yılı GSYH büyüme tahmininin revize edilmesinde etkili diğer faktörler olarak öne çıktı.

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