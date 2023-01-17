Japon hükümeti yeni BoJ Başkanı'nı açıklayacak

8 Nisan'da görev süresi dolacak Haruhiko Kuroda'dan görevi devralarak BoJ Başkanı olacak isim 10 Şubat tarihinde belli olacak.

Hükümet yeni BoJ Başkanı ile birlikte BoJ'un iki başkan yardımcılığı koltuğu için de adaylarını 10 Şubat'ta parlamentoya bildirecek.

Yeni BoJ başkan yardımcıları görev süreleri 19 Mart'ta dolacak olan Masayoshi Amamiya ve Masazumi Wakatabe'nin yerini alacak.