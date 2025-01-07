Japon yeni, dolar karşısında zayıfladı
Japon yeni, bu sabah Asya'da ABD doları karşısında zayıfladı.
07.01.2025 - 09:10 | | Foreks Haber
ABD sabit getirili varlıklarının cazibesi ve dolara olan talebi sürdürecek olan Hazine getirilerinin yüksek kalacağı beklentisi Japon yeninin zayıflamasında etkili oldu.
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RBC Capital Markets'ten Alvin T. Tan, “USD/JPY, ABD tahvil getirileriyle daha yakından bağlantılı olmaya devam ediyor ve bunlar iyi destekleniyor. 10 yıllık getiri %4,6'nın üzerinde seyrediyor, bugün ve yarın yapılacak Hazine tahvil ihalelerinin getiriler üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sürdürmesi bekleniyor” dedi.
USD/JPY, daha önce Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek gün içi seviyesi olan 158,42'ye ulaştıktan sonra %0,37 artışla 158,21 seviyesinde.