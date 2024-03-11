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Uzmanpara Japonya, 2023'ün son çeyreğinde büyüdü
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Japonya, 2023'ün son çeyreğinde büyüdü

Japon ekonomisi 2023'ün son çeyreğinde yıllık bazda %0,4 büyüdü.

11.03.2024 - 08:57 | | Foreks Haber
Japonya, 2023'ün son çeyreğinde büyüdü

Revize edilen verilere göre ekim-aralık döneminde Japonya'nın gayri safi yurt içi hasılası başlangıçta tahmin edilenden daha güçlü sermaye harcamaları sayesinde yukarı doğru revize edildi.

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Japon ekonomisi 2023'ün son çeyreğinde yıllık bazda %0,4 büydü. Şubat ortasında açıklanan ön tahminde Japon ekonomisinin ekim-aralık döneminde %0,4'lük daralma gösterdiği ifade edilmişti. Dördünücü çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre ise %0,1 büyüdü.

Revize edilen veriler sermaye harcamalarının bir önceki çeyreğe göre %2 arttığını gösterirken, bu oran bir önceki tahminde %0,1 olarak kaydedilmişti.

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