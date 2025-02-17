Japonya ekonomisi büyüdü

Kabine Ofisi'nin açıkladığı ön verilere göre, dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi çeyrek bazda %0,7 büyüyerek üst üste üçüncü çeyrekte de büyüme kaydetti.

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2024 yılı için Japon ekonomisi, bir ülkenin ürün ve hizmetlerinin değerini ölçen mevsimsellikten arındırılmış reel GSYH veya gayri safi yurtiçi hasılada %0,1'lik bir büyüme kaydetti.

Aralık ayına kadarki üç aylık dönemde özel tüketim yıllık %0,5 oranında artarak ivme kaybetmekle birlikte büyümeye devam etti. İhracat %4,3 ve sermaye yatırımları %0,5 arttı. Olumlu veriler Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225'i ve diğer Asya piyasalarını yükseltti.