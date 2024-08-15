Japonya ekonomisi güçlü büyüdü

GSYH büyüme oranı, tüketimdeki güçlü artış sayesinde yılın başındaki düşüşten toparlandı ve ikinci çeyrekte yıllık yüzde 3.1 oldu.

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Güçlü büyüme, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yakın vadede bir faiz artırımı daha yapması olasılığını destekledi.

İkinci çeyrekte gayri safi yurtiçi hasılada (GSYH) yakalanan artış, yüzde 2,1'lik medyan piyasa beklentisini aştı. Japon ekonomisi revize verilerle ilk çeyrekte yüzde 2,3'lük daralma yaşadı.

GSYH ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre de, yüzde 0,5'lik artış beklentisini aşarak yüzde 0,8'lik bir büyüme yakaladı.