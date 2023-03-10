Japonya faizi değiştirmedi

BoJ'un faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada gösterge faiz oranının yüzde -0,10 olarak kalmasına karar verildiği belirtildi. Piyasa beklentisi de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi.



BoJ en son 2016 yılı Ocak ayında faizi yüzde 0-0,10 aralığından bugünkü eksi seviyesine çekmişti.

BoJ, 10 yıl vadeli getiri hedefini yüzde 0 civarında korurken, hedef aralığını yüzde -0,50 ile 0,50 bandında bıraktı.

Açıklamada "BoJ kısa ve uzun vadeli politika faiz oranlarının mevcut veya daha düşük seviyelerde kalmasını bekliyor" denildi.

BoJ, Japonya ekonomisinin iyileştiğine işaret etti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın görev süresi 8 Nisan'da doluyor. Parlamentonun üst meclisi bugün hükümetin Kazuo Ueda ve iki yeni yardımcısı Shinichi Uchida ile Ryozo Himino'nun atamasını onaylayarak süreci tamamladı.

Ueda, BoJ'un yeni makroekonomik tahminlerinin de açıklanacağı 27-28 Nisan tarihlerinde politika faiz toplantısına ilk kez başkanlık yapacak.