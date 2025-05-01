Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaJaponya faizi değiştirmedi
HaberlerUzmanparaJaponya faizi değiştirmedi

Japonya faizi değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz oranını değiştirmedi.

01.05.2025 - 09:13 | | Foreks Haber
Japonya faizi değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin yol açtığı belirsizlik nedeniyle analistlerin yaygın beklentisi doğrultusunda gösterge faiz oranını değiştirmeyerek %0,5'te tuttu.

Haberin Devamı

BoJ, görünüm desteğinde "Japonya'nın ekonomik büyümesi, her bir yargı alanındaki ticaret ve diğer politikaların denizaşırı ekonomilerde yavaşlamaya, yerel şirket karlarında düşüşe ve diğer faktörlere yol açması nedeniyle muhtemelen ılımlı olacak, ancak destekleyici finansal koşullar gibi faktörlerin destek sağlaması bekleniyor" dedi.

Son dakika... Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de acı bilanço yükseliyor

İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de acı bilanço yükseliyor