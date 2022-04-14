'Japonya henüz deflasyondan kurtulmadı'
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Masazumi Wakatabe, Japonya'nın henüz deflasyondan tamamen kurtulmadığını, ancak artık sürekli fiyat düşüşlerinin yaşandığı bir dönemde de olmadıklarını söyledi.
14.04.2022 - 12:03 |
Parlamentoda konuşan Wakatabe, kurların ekonominin temel göstergelerini yansıtacak şekilde istikrarlı hareket etmesini arzu ettiklerini de vurguladı.
Japonya Maliye Bakanı Shun'ichi Suzuki de deflasyondan tamamen kurtulmak için hükümetin BoJ ile yakın şekilde çalışarak mümkün olan tüm kaynakları kullanacağını vurguladı.