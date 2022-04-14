Geri Dön
Uzmanpara'Japonya henüz deflasyondan kurtulmadı'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Japonya henüz deflasyondan kurtulmadı'

'Japonya henüz deflasyondan kurtulmadı'

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Masazumi Wakatabe, Japonya'nın henüz deflasyondan tamamen kurtulmadığını, ancak artık sürekli fiyat düşüşlerinin yaşandığı bir dönemde de olmadıklarını söyledi.

14.04.2022 - 12:03 |
'Japonya henüz deflasyondan kurtulmadı'

Parlamentoda konuşan Wakatabe, kurların ekonominin temel göstergelerini yansıtacak şekilde istikrarlı hareket etmesini arzu ettiklerini de vurguladı. 

Japonya Maliye Bakanı Shun'ichi Suzuki de deflasyondan tamamen kurtulmak için hükümetin BoJ ile yakın şekilde çalışarak mümkün olan tüm kaynakları kullanacağını vurguladı.

Ukrayna'ya silah yağıyor! Tank, helikopter, füze, drone...
Türkiye yaptırımlara katılacak mı? Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya açıklaması
Yusufeli Barajı'nın 39 tünelli yolları tamamlandı
200 yıllık genelevin altından tarih çıktı
Uçakta olay çıkaran kadına rekor ceza! Koli bandıyla bağladılar...
Ünlü oyuncu için istenen ceza belli oldu!
Son dakika: Burak Elmas'ın yeni yönetime transfer hediyesi! Genç yıldız için girişimler başladı
ABD ordusu doğruladı: Yıldızlararası meteor Dünya'ya çarptı!
Dünyanın canlı yayında izlediği yangın büyük gizemi ortaya çıkardı!
Kapılar kapandı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi
Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Şarlatanlığın dibi'
Pınar Altuğ: Güzel bir kadın gördüğümde kocama gösteririm!
3 bölgeyi işaret etti! "İstanbul için zaman daralıyor"
Her şey 8 yaşında başladı! 'Restorana gitmeyi reddedince anladık'
İTO Hızlı İletişim Merkezi Yenilendi
Ukrayna'ya silah yağıyor! Tank, helikopter, füze, drone...
Ukrayna'ya silah yağıyor! Tank, helikopter, füze, drone...
Türkiye yaptırımlara katılacak mı? Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya açıklaması
Türkiye yaptırımlara katılacak mı? Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya açıklaması
Yusufeli Barajı'nın 39 tünelli yolları tamamlandı
Yusufeli Barajı'nın 39 tünelli yolları tamamlandı
200 yıllık genelevin altından tarih çıktı
200 yıllık genelevin altından tarih çıktı
Uçakta olay çıkaran kadına rekor ceza! Koli bandıyla bağladılar...
Uçakta olay çıkaran kadına rekor ceza! Koli bandıyla bağladılar...
Ünlü oyuncu için istenen ceza belli oldu!
Ünlü oyuncu için istenen ceza belli oldu!
Son dakika: Burak Elmas'ın yeni yönetime transfer hediyesi! Genç yıldız için girişimler başladı
Son dakika: Burak Elmas'ın yeni yönetime transfer hediyesi! Genç yıldız için girişimler başladı
ABD ordusu doğruladı: Yıldızlararası meteor Dünya'ya çarptı!
ABD ordusu doğruladı: Yıldızlararası meteor Dünya'ya çarptı!
Dünyanın canlı yayında izlediği yangın büyük gizemi ortaya çıkardı!
Dünyanın canlı yayında izlediği yangın büyük gizemi ortaya çıkardı!
Kapılar kapandı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi
Kapılar kapandı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi
Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Şarlatanlığın dibi'
Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Şarlatanlığın dibi'
Pınar Altuğ: Güzel bir kadın gördüğümde kocama gösteririm!
Pınar Altuğ: Güzel bir kadın gördüğümde kocama gösteririm!
3 bölgeyi işaret etti! "İstanbul için zaman daralıyor"
3 bölgeyi işaret etti! "İstanbul için zaman daralıyor"
Her şey 8 yaşında başladı! 'Restorana gitmeyi reddedince anladık'
Her şey 8 yaşında başladı! 'Restorana gitmeyi reddedince anladık'
İTO Hızlı İletişim Merkezi Yenilendi
İTO Hızlı İletişim Merkezi Yenilendi