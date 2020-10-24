CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Japonya ile İngiltere arasında anlaşma imzalandı
24.10.2020 - 08:14 | | AA

Japonya ile İngiltere arasında anlaşma imzalandı

Japonya ile İngiltere, Serbest Ticaret Anlaşması'na (STA) imza attı.

Japonya ile İngiltere arasında anlaşma imzalandı
ABONE OL

Başkent Tokyo'yu ziyaret eden İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile bir araya geldi.

Görüşmede, eylül ayında üzerinde mutabık kalınan ve 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek olan karşılıklı Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.

Truss, daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, "(Anlaşma) İngiliz iş dünyasına Pasifik kapılarını açıyor ve Trans Pasifik Ortaklığına (TPP) girilmesine zemin hazırlıyor." dedi.

Motegi de "Japonya, İngiltere'nin TPP'ye yönelik ilgisini sıcak karşılıyor ve bu konuda gerekli desteği sağlamayı sürdürecek." diye konuştu.

STA, yerel prosedürler sonrası gelecek yılın başında yürürlüğe girecek.

Anlaşma konusunda haziran ayında ilk müzakere yapılmış, ağustos ayında detayları netleşen anlaşma üzerinde eylülde düzenlenen videokonferansta mutabakata varılmıştı.

STA, 2021 başında Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini tamamlayacak olan İngiltere'nin ilk ticaret anlaşması olarak kayıtlara geçti. 

 

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yaşlanmaya karşı savaşan Türk

    Yaşlanmaya karşı savaşan Türk

    Milyonları ilgilendiriyor! 23 yıl şartı var, ödeme yok...

    Milyonları ilgilendiriyor! 23 yıl şartı var, ödeme yok...

    10 soruda grip aşısı! 5 puanı bulan...

    10 soruda grip aşısı! 5 puanı bulan...

    Alarm sokakta duyulmuyor

    Alarm sokakta duyulmuyor

    Sıradaki Haber