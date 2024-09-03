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UzmanparaJaponya, Intel ile çip araştırma merkezi kuracak
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Japonya, Intel ile çip araştırma merkezi kuracak

ABD'li çip üreticisi Intel ve bir Japon ulusal araştırma enstitüsü, Japonya'nın güçlü olduğu çip üretim ekipmanı ve malzeme endüstrilerini geliştirmek amacıyla Japonya'da en son yarı iletken üretim teknolojisi için bir araştırma ve geliştirme merkezi kuracak.

03.09.2024 - 09:24 | | Foreks Haber
Japonya, Intel ile çip araştırma merkezi kuracak

Nikkei'nin haberine göre üç ila beş yıl içinde inşa edilecek yeni tesis, aşırı ultraviyole litografi (EUV) ekipmanına sahip olacak. Ekipman üreticileri ve malzeme şirketleri, prototip oluşturma ve test etme amacıyla tesisi kullanmak için ücret ödeyecek. Bu, Japonya'da sektör üyelerinin EUV ekipmanlarını ortaklaşa kullanabilecekleri ilk merkez olacak.

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