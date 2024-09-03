Japonya, Intel ile çip araştırma merkezi kuracak

Nikkei'nin haberine göre üç ila beş yıl içinde inşa edilecek yeni tesis, aşırı ultraviyole litografi (EUV) ekipmanına sahip olacak. Ekipman üreticileri ve malzeme şirketleri, prototip oluşturma ve test etme amacıyla tesisi kullanmak için ücret ödeyecek. Bu, Japonya'da sektör üyelerinin EUV ekipmanlarını ortaklaşa kullanabilecekleri ilk merkez olacak.