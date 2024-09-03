Japonya yedek fondan 989 milyar yen harcayacak
Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Japonya'nın hanehalkı üzerindeki yükü hafifletmek için tasarlanan enerji sübvansiyonlarını karşılamak üzere yedek fonundan yaklaşık 989 milyar yen (6,73 milyar ABD doları) harcayacağını söyledi.
03.09.2024 - 09:07 | | Foreks Haber
Japonya Haziran ayında benzin sübvansiyonlarını yıl sonuna kadar uzatmaya ve yaz boyunca elektrik faturalarında geçici olarak yeniden indirim uygulamaya karar vermişti.
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Benzin sübvansiyonları, ülke çapındaki benzin istasyonlarında perakende fiyatları düşürmek için Ocak 2022'den bu yana yakıt toptancılarına sunuluyor. Kamu maliyesi üzerindeki etkisine yönelik bazı eleştirilere rağmen yedi kez uzatıldı.
Suzuki, kamu maliyesi üzerindeki yükleri ışığında sübvansiyonların sonsuza kadar sürdürülmemesi gerektiğini söyledi. "Ekonomik durumu dikkatle izlerken sorunsuz bir şekilde çıkmanın yollarını düşünmemiz gerekecek" dedi.