Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaJaponya’da 1500 işletme iflas etti
HaberlerUzmanpara Haberleri Japonya’da 1500 işletme iflas etti
ABONE OL

Japonya’da 1500 işletme iflas etti

Japonya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Şubat 2020'den bu yana 1500 işletme iflas etti.

27.05.2021 - 07:30 | | AA
Japonya’da 1500 işletme iflas etti

Kamu yayıncısı NHK’nin haberine göre Teikoku Databank, Şubat 2020’den bu yana iflas ve adli tasfiye başvurusu yapan şirketleri incelemeye aldı.

Buna göre ülke genelinde iflas eden 1500 işletme arasında ilk sırada 250 firmayla yeme içme sektörü bulunuyor.

Son bir yılda 140 inşaat firması, 89 turizm konaklama firması battı.

Haberde, salgına karşı uygulanan olağanüstü halin (OHAL) üçüncü kez uzatılması halinde iflas oranlarının yükselmeyi sürdüreceğine işaret edildi. 

GÜNCEL HABERLER

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Yeni grupta aşılanmaya bugün başlanıyor

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Yeni grupta aşılanmaya bugün başlanıyor

81 ilde eş zamanlı Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması

81 ilde eş zamanlı Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması

Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu araştırmasına ASO'dan 37 firma girdi

Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu araştırmasına ASO'dan 37 firma girdi

17 yıl aradan sonra üremek için yeryüzüne çıktılar

17 yıl aradan sonra üremek için yeryüzüne çıktılar

Tahıl ve sebzede üretimin azalacağı, meyvede artacağı tahmin edildi

Tahıl ve sebzede üretimin azalacağı, meyvede artacağı tahmin edildi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Engelli vatandaşlar aşı randevusu nasıl alacaklar (MHRS ekranı)? Tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlar ne zaman aşı olacaklar?

Engelli vatandaşlar aşı randevusu nasıl alacaklar (MHRS ekranı)? Tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlar ne zaman aşı olacaklar?

Sıradaki Haber
Kredi ve kredi kartı borcu olan milyonları ilgilendiriyor!

Kredi ve kredi kartı borcu olan milyonları ilgilendiriyor!

Sıradaki Haber
Hangisi daha etkili: mRNA aşısı mı, inaktif aşı mı?

Hangisi daha etkili: mRNA aşısı mı, inaktif aşı mı?

Sıradaki Haber
Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte?

Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte?

Sıradaki Haber