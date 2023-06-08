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Japonya'da büyüme oranı revize edildi

Japonya ekonomisinin ocak-mart döneminde ilk tahminlerin üzerinde büyüdüğü bildirildi.

08.06.2023 - 09:41 |
Japonya'da büyüme oranı revize edildi

2023 yılı ilk çeyrek için GSYH yıllık büyüme oranı yüzde 1,6 olan ilk tahminden yüzde 2,7'ye yükseltildi. Ekonomistler büyüme oranının yüzde 1,9'a revize edilmesini bekliyordu.

İlk çeyrek GSYH verisinde revizyonun büyük kısmı nihai talepten değil de stoklardan kaynaklandı.

Geçen yılın ikinci yarısına yönelik veriler de revize edildi. Temmuz-eylül dönemi için GSYH'nın yüzde 1,5 daraldığı belirtilirken, ekim-aralık dönemi için yüzde 0,4 büyüme rapor edildi.

Ocak-mart dönemi GSYH verilerine göre Japon ekonomisi bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 büyüdü. İlk tahminde yüzde 0,4 olarak duyurulan büyüme oranının yüzde 0,5'e revize edilmesi bekleniyordu.

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