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Japonya'da çekirdek enflasyon sabit kaldı

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından hükümetin açıkladığı tüketici fiyat verilerine dayanarak hesaplanan çekirdek enflasyon ölçümü ocak ayında değişiklik göstermedi.

29.02.2024 - 09:53 | | Foreks Haber
Japonya'da çekirdek enflasyon sabit kaldı

BoJ tarafından hesaplanan ve tüketici fiyatlarında gözlemlenen fiili hareketlerden geçici bozulmaların çıkarılmasıyla elde edilen çekirdek enflasyon ölçümü ocak ayında yüzde 2,6 olarak belirlendi.

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Çekirdek enflasyon ölçümü bir önceki ay da yüzde 2,6 seviyesini görmüştü.

2023 yılı Eylül ayında yüzde 3,4 seviyesine çıkan çekirdek enflasyon, en yüksek seviyesini gördü.

Çekirdek enflasyon ölçümü, belirli bir çekirdek enflasyon göstergesi yerine çeşitli çekirdek enflasyon göstergelerini kapsamlı bir şekilde inceliyor ve fiyat hareketlerinin eğilimlerinin daha doğru tespit edilmesini sağlıyor.

Japonya'da hafta başında açıklanan ocak ayına ilişkin verilerde gıda hariç tüketici fiyatları piyasa beklentisi olan yüzde 1,8'in üzerinde yüzde 2, gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları yüzde 3,5 artış olarak açıklandı.

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