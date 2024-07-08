Japonya'da ekonomik görünüm toparlandı

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından açıklanan "Bölgesel Ekonomik Görünüm" raporuna göre, Hokuriku ve Kinki bölgeleri için ekonomik görünüm olumlu yönde gelişti.

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Ülkenin Hokkaido ve Shikoku bölgelerinde ise ekonomik toparlanma hızında bir yavaşlama görüldüğü açıklandı.

Ülkede kalan 5 bölge için ekonomik görünümde bir değişiklik olmadı. "Bölgesel Ekonomik Görünüm" raporu 3 ayda bir yayınlanıyor.