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Japonya'da ekonomik göstergeler endeksi değişti

Japonya'da öncü ekonomik göstergeler endeksi 109,1'e revize edildi.

25.11.2024 - 09:34 | | Foreks Haber
Japonya'da ekonomik göstergeler endeksi değişti

İş teklifleri ve tüketici duyarlılığı gibi verilere dayanarak önümüzdeki ayların ekonomik görünümünü ölçen Japonya'nın öncü ekonomik göstergeler endeksi nihai verilerde, Eylül 2024'te 109,4 olan ön tahminlerden 109,1'e revize edildi.

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Bununla birlikte son rakamlar tüketici güveninin beş ayın en yüksek seviyesine çıkmasıyla Ekim 2020'den bu yana en düşük rakam olan bir önceki aydaki nihai 106,9'dan yükseldi.

Bu arada işsizlik oranı Eylül ayında %2,4'e gerileyerek Ocak ayından bu yana en düşük seviyeye indi. Hizmet sektörü Eylül ayında büyümeye devam ederken, fiyat baskılarının hafiflemesiyle fabrika faaliyetleri son beş ayın en az daralmasını kaydetti.

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