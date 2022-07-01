Japonya'da ekonomiye güven kötüleşti

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) çeyrek dönemlerde yaptığı araştırmasına göre haziran döneminde büyük imalatçılar güven endeksi mart dönemindeki +14'ten +9'a düşerek 2021 yılı Mart ayından bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Ekonomistler ise güven endeksinin haziran ayında +13 olmasını bekliyordu.

Haziran ayında imalat dışı şirketler güven endeksi ise mart dönemindeki +9'dan +13'e toparlandı. Ancak +14 olan beklentinin altında kaldı.

BoJ'un araştırması büyük şirketlerin 2023 yılı Mart ayında sona eren mali yılda sermaye harcamalarının yüzde 18,6 artmasını beklediklerini de gösterdi. Medyan beklenti yüzde 8,9 seviyesindeydi.