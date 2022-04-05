Japonya'da hanehalkı harcamaları arttı

Japonya İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre şubat ayında hanehalkı harcamaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 2,7 olacağı yönündeydi.

Bir önceki ay yıllık bazda artış yüzde 6,9 seviyesinde gerçekleşmişti.

Mevsimsel etkilerden arındırıldığında tüketici harcamaları aylık bazda yüzde 2,8 düşüş gösterdi. Analistler azalışın yüzde 1,5 seviyesinde kalacağını düşünüyordu.

Tüketim eğilimi geçen yıl aynı aya göre yüzde 0,3 artarak yüzde 63,3 seviyesine geldi.

Ülkede reel ücretler ise aynı ayda bir önceki ayda görülen yüzde 0,9'dan yüzde 1,2 seviyesine çıktı.