Japonya'da hanehalkı harcamaları arttı

Japonya hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, tüm hanehalkı harcamaları Nisan ayında geçen yıl aynı aya göre %0,5 yükseldi. Piyasa beklentisi bir önceki ay %1,2 azalan harcamaların %0,6 artacağı yönündeydi.

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Söz konusu ayda üç günlük tatil de harcamaların artmasına yardımcı oldu. Bir bakanlık yetkilisi "Trend olarak harcamaların yukarı doğru hareket ettiğini söylemek zor" dedi.

Bakanlık, iki veya daha fazla kişiden oluşan hanelerin ortalama 313.300 yen (2.000 $) harcadığını söyledi.

Özel üniversitelerdeki öğrenim ücretlerinin, koronavirüs salgını nedeniyle muafiyet veya feragat tedbirlerinin sona ermesinin ardından artması nedeniyle eğitim harcamaları %25,9 arttı. Ancak harcamaların yaklaşık %30'unu oluşturan gıda harcamaları, artan fiyatlar nedeniyle insanların daha az sebze ve et satın alması nedeniyle %2,7 düştü.

Giyim ve ayakkabı harcamaları normalin üzerinde sıcaklarla yazlık giyim alımları nedeniyle %11,3 oranında arttı.