Japonya'da hanehalkı harcamaları düştü

Harcamalar Mayıs ayında bir önceki yıla göre %1,8 azaldı. Analistler ise %0,1'lik artış tahmin ediyordu.

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Birçok analist, şirketler tarafından sunulan büyük ücret artışları ve artan yaşam maliyetlerinden kaynaklanan darbeyi hafifletmeyi amaçlayan bir vergi indiriminin hanehalkına ulaşmasıyla tüketimin önümüzdeki aylarda toparlanmasını bekliyor.

Ancak bu yumuşak veri tüketimin kırılgan yapısının altını çiziyor ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) sağlam bir ekonomik toparlanmanın enflasyonu %2'lik hedef etrafında kalıcı olarak tutacağı görüşüne şüphe düşürüyor.

Sompo Institute Plus'ın Kıdemli Ekonomisti Masato Koike, "BoJ başından beri tüketimin sağlam olduğunu söylüyordu. Bugünkü veriler bankayı bu görüşünü değiştirmeye zorlayabilir ve Temmuz ayında faiz artırımını haklı göstermeyi zorlaştırabilir" dedi.

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Birçok analist BoJ'un ücret artışlarının daha küçük firmalara yayılacağına ve tüketimi artıracağına dair daha fazla kanıt beklemek için bu ay faiz artırımını ertelemesini bekliyor. Ancak bazıları, kısmen ithalat maliyetlerini artıran zayıf yenin etkisiyle yükselen enflasyonun BoJ'u harekete geçirebileceğinden şüpheleniyor.

Daiwa Securities'in Baş Piyasa Ekonomisti Mari Iwashita, "BoJ muhtemelen tüketimdeki zayıflığın geçici olacağı görüşüne bağlı kalacaktır. Eğer yükselen enflasyonu tüketime zarar veren temel faktör olarak görür ve daha fazla fiyat artışı riskini önleme ihtiyacı hissederse Temmuz ayında faizleri artırmaya bile karar verebilir" dedi.

BoJ politika toplantısı 30-31 Temmuz'da yapılacak. BoJ bu toplantıda gelecekteki para politikasına karar vermek için temel teşkil eden yeni üç aylık büyüme ve fiyat tahminlerini de açıklayacak.