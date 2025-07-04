Japonya'da hanehalkı harcamaları yükseldi

Japonya'da hanehalkı harcamaları Mayıs ayında yıllık bazda %4,7 artarak yaklaşık son üç yılın en hızlı büyümesini kaydetti ve tüketici talebinde potansiyel bir toparlanmanın sinyalini verdi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, mevsimsellikten arındırılmış aylık artış, otomotiv ürünleri ve dışarıda yemek yeme harcamalarındaki artışın etkisiyle %4,6 ile %0,4 olan beklentinin oldukça üzerinde gerçekleşti.

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Analistler, enflasyon ve küresel ticaret gerilimlerine ilişkin devam eden endişeler arasında bu toparlanmayı umut verici bir işaret olarak görüyor.

Üç aylık hareketli ortalama Aralık ayından bu yana pozitif seyrederek kademeli bir toparlanmaya işaret ediyor. Japon firmalarının bu yıl kabul ettiği ve son 34 yılın en büyük zammı olan %5,25'lik rekor ücret artışı da iyimserliği artırdı.