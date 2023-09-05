Japonya'da hanehalkı harcamalarını kıstı

Asya'nın en büyük ekonomilerinden Japonya'da hanehalkı enflasyonun satın alma gücünü aşındırmaya devam etmesi nedeniyle harcamaları kıstı.

Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı verilerine göre temmuz ayında hanehalkı harcamaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 azaldı. Piyasa beklentisi düşüşün yüzde 2,5 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

Bu durumun önümüzdeki haftalarda yeni ekonomik önlemleri açıkladığında hükümetin yardımları artırması yönündeki baskıyı artırdığı belirtiliyor.

Japonya'da manşet enflasyon yüzde 3,3, gıda hariç enflasyon yüzde 3,1 seviyesinde bulunuyor.

Mevsimsel etkilerden arındırıldığında tüketici harcamaları aylık bazda ise yüzde 2,7 düşüş gösterdi. Analistler yüzde 0,7 artış olacağını öngörüyordu. Bu düşüş 2022 yılı Şubat'dan bu yana görülen en büyük gerileme oldu.

Tüketim eğilimi geçen yıl aynı aya göre yüzde 0,5 azalarak yüzde 59,7 seviyesine indi.

Ülkede ücretli hanehalkı harcamalarında ise düşüş yüzde 7,2'ye kadar ulaştı.

Veriler ülkenin GSYH'sinin yarısından fazlasını oluşturan özel tüketimin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Zayıf veriler enflasyonun ücret artışlarını geride bırakmaya devam etmesi ve tüketici harcamalarının salgın öncesi seviyelerin altında kalması nedeniyle ekonomideki toparlanmanın yurt içinde ivme kazanmakta zorlandığına dair işaretleri artırıyor.