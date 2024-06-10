Japonya'da hizmet sektörü güveni geriledi

Japonya'da hizmet sektörünün ekonomiye güveni, zayıf yen nedeniyle artan yakıt ve gıda maliyetlerinin hanehalkı harcamalarını olumsuz etkilemesiyle Mayıs ayında yaklaşık iki yıldır görülmemiş seviyelere geriledi.

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Veriler, tüketimin kırılgan yapısını vurgulayarak Japonya Merkez Bankası'nın daha fazla faiz artırımını haklı çıkarmasını zorlaştırıyor.

Ankete göre taksi şoförleri ve restoranlar gibi hizmet sektörü firmalarının ekonomiye güvenini ölçen endeks Mayıs ayında bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak 45,7 seviyesinde gerçekleşti ve Ağustos 2022'den bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

Ayrıca firmaların ekonomik görünüme ilişkin hissiyatını ölçen bir gösterge de 2,2 puanlık düşüşle 46,3'e gerileyerek üst üste üçüncü ay kötüleşti ve Temmuz 2022'den bu yana en düşük seviyeye işaret etti.