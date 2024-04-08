Japonya'da iflas eden şirket sayısı artıyor

Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada, iflas eden şirket sayısının Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak 870 olduğu belirtildi. İflas eden şirket sayısı bir önceki ay 734, geçen yıl aynı ay 800 seviyesindeydi.

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Geçen ay iflas eden şirket sayısı son 10 yılın en yüksek rakamı oldu.

Şirketler iflas için ana neden olarak "durgunluk" açıkladı. Durgunluk nedeniyle iflas eden şirket sayısı 699 olarak açıklandı.

Şirketlerin batık borçları ise yüzde 8,0 azalarak 132,1 milyar yen seviyesine yükseldi. Geçen yılın aynı ayında batık borç miktarı 143,5 milyar yen seviyesindeydi.