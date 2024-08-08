Japonya’da iflas eden şirket sayısı artıyor

Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada, iflas eden şirket sayısının Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %31,2 artarak 920 olduğu belirtildi. İflas eden şirket sayısı bir önceki ay 807, geçen yıl aynı ay 701 seviyesindeydi.

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Temmuz ayı itibarıyla iflas eden şirket sayısı 2013 yılından bu yana ilk kez 900 seviyesini aştı.

Şirketler iflas için ana neden olarak "durgunluk" açıkladı. Durgunluk nedeniyle iflas eden şirket sayısı 763 olarak açıklandı.

Şirketlerin batık borçları ise %330,5 artarak 776,9 milyar yen seviyesine yükseldi. Geçen yılın aynı ayında batık borç miktarı 180,5 milyar yen seviyesindeydi.