Japonya'da iflas eden şirket sayısı arttı
Japonya’da iflas eden şirket sayısı yıllık bazda üst üste 26'ncı ayda da arttı. 2024 yılında iflas eden şirket sayısının 10 bini aşacağı öngörülüyor.
08.07.2024 - 09:13 | | Foreks Haber
Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada, iflas eden şirket sayısının Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre %3,2 artarak 807 olduğu belirtildi.
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Şirketler iflas için ana neden olarak "durgunluk" açıkladı. Durgunluk nedeniyle iflas eden şirket sayısı 661 olarak açıklandı.
Şirketlerin batık borçları ise %12,4 azalarak 107,9 milyar yen seviyesine geriledi. Geçen yılın aynı ayında batık borç miktarı 123,3 milyar yen seviyesindeydi.