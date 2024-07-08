Japonya'da iflas eden şirket sayısı arttı

Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada, iflas eden şirket sayısının Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre %3,2 artarak 807 olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Şirketler iflas için ana neden olarak "durgunluk" açıkladı. Durgunluk nedeniyle iflas eden şirket sayısı 661 olarak açıklandı.

Şirketlerin batık borçları ise %12,4 azalarak 107,9 milyar yen seviyesine geriledi. Geçen yılın aynı ayında batık borç miktarı 123,3 milyar yen seviyesindeydi.