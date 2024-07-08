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Uzmanpara Japonya'da iflas eden şirket sayısı arttı
Haberler Uzmanpara Japonya'da iflas eden şirket sayısı arttı

Japonya'da iflas eden şirket sayısı arttı

Japonya’da iflas eden şirket sayısı yıllık bazda üst üste 26'ncı ayda da arttı. 2024 yılında iflas eden şirket sayısının 10 bini aşacağı öngörülüyor.

08.07.2024 - 09:13 | | Foreks Haber
Japonya'da iflas eden şirket sayısı arttı

Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada, iflas eden şirket sayısının Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre %3,2 artarak 807 olduğu belirtildi.

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Şirketler iflas için ana neden olarak "durgunluk" açıkladı. Durgunluk nedeniyle iflas eden şirket sayısı 661 olarak açıklandı.

Şirketlerin batık borçları ise %12,4 azalarak 107,9 milyar yen seviyesine geriledi. Geçen yılın aynı ayında batık borç miktarı 123,3 milyar yen seviyesindeydi.

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