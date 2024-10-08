Japonya'da iflas eden şirket sayısı arttı

Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada, iflas eden şirket sayısının Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre %9,1 artarak 741 olduğu belirtildi. İflas eden şirket sayısı geçen yıl aynı ay 679 seviyesindeydi.

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Şirketler iflas için ana neden olarak "durgunluk" açıkladı. Durgunluk nedeniyle iflas eden şirket sayısı 622 olarak açıklandı. Bu rakam toplam iflasların %83,9'unu oluşturdu.

Şirketlerin batık borçları ise %81,1 azalarak 131,2 milyar yen seviyesine geriledi. Geçen yılın aynı ayında batık borç miktarı 695,1 milyar yen seviyesindeydi.