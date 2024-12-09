Japonya'da iflas eden şirket sayısı arttı

Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada, iflas eden şirket sayısının Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre %7,9 artarak 834 olduğu belirtildi. İflas eden şirket sayısı geçen yıl aynı ay 773 seviyesindeydi.

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Açıklamaya göre, 2013'ten bu yana ilk kez Kasım ayında 800'ün üzerinde vaka görüldü. Ocak-Kasım döneminde kümülatif vaka sayısı 9 bin 53 oldu; bu, Aralık ayındaki bir ay hariç 2015'ten bu yana en yüksek yıllık sayı olarak kaydedildi.

Şirketler iflas için ana neden olarak "durgunluk" açıkladı. Durgunluk nedeniyle iflas eden şirket sayısı 689 olarak açıklandı. Bu rakam toplam iflasların %81,5'ini oluşturdu.

Şirketlerin batık borçları ise %72,7 artarak 152,2 milyar yen seviyesine yükseldi. Geçen yılın aynı ayında batık borç miktarı 88,15 milyar yen seviyesindeydi.