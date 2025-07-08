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Japonya'da iflas eden şirket sayısı yükseldi

Japonya’da 36 ay sonra Mayıs ayında ilk kez gerileyen iflas eden şirket sayısı Haziran ayında yeniden artışa geçti ve son 10 yılın en yüksek Haziran ayı rakamına ulaştı.

08.07.2025 - 10:05 | | Foreks Haber
Japonya'da iflas eden şirket sayısı yükseldi

Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada, iflas eden şirket sayısının Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre %7,7 artarak 869 olduğu belirtildi. İflas eden şirket sayısı geçen yıl aynı ay 807 seviyesindeydi. Bu, son 10 yılın Haziran ayındaki en yüksek rakamı oldu. 2025'te sayı yüksek kalmaya devam etti ve Şubat hariç tüm aylarda 800'ü aştı.

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Toplam iflas yükümlülükleri yıllık %8,7 düşüşle 98,56 milyar yen seviyesinde açıklandı. Başlıca nedene göre "durgunlukla ilişkili iflaslar"ın sayısı 725'e ulaştı.

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