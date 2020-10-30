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30.10.2020 - 07:28 | | AA

Japonya'da iş bulma oranı son 7 yılın en düşük seviyesinde

Japonya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik şartlarda bulma oranı, eylülde son 7 yılın en düşük seviyesine düştü.

Japonya'da iş bulma oranı son 7 yılın en düşük seviyesinde
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Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, son 9 aydır sürekli düşüş eğilimi gösteren bulma oranı Aralık 2013’ten bu yana ilk kez 1,03’e geriledi. Bu oran, iş arayan her 100 kişiye 103 istihdam olacağı anlamına geliyor.

Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı verilerine göre, ülke genelindeki işsizlik oranı, ağustostaki yüzde 3 seviyesini korudu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış işsiz sayısı, önceki yılın aynı dönemine göre 420 bin artışla 2,10 milyona çıkarken iş gücüne dahil olanların sayısı 790 bin azalarak 66,89 milyona geriledi.

Kyodo ajansına göre açıklanan son veriler, Kovid-19 salgınının 2020 başı ve ilkbahar aylarında ekonomiye olan kötü etkisinin hafiflediği anlamına geliyor. 

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