Japonya'da konut başlangıçları düştü

Japonya İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, konut başlangıçları Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre %2,5 azalarak 62 bin 957 adet oldu. Piyasa beklentisi %3,9 düşüş olacağı yönündeydi.

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Konut başlangıçları en son 2024 yılı Nisan ayında yıllık bazda artış göstermişti. Son bir yıldır inşaatına başlanan konut sayısı geride kalan üç ayda 800 binin altında kaldı. En son aralıkta mevsimsel düzeltilmiş verilerle 787 bin olarak açıklandı.