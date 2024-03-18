Japonya'da makine siparişleri düştü

Kabine Ofisi tarafından açıklanan verilere göre önümüzdeki altı ile dokuz aylık dönemdeki sermaye harcamalarının öncü göstergesi olarak kabul edilen ve oldukça değişken bir veri serisi olan çekirdek siparişler ocak ayında bir önceki aya göre %1,7 düştü.

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Ekonomistler ise %1 düşüş bekliyordu. Aralık ayında yüzde %1,9'luk artış yaşanmıştı.

Daiwa Securities Ekonomisti Kota Suzuki, zayıf talep ve otomobil üreticilerinin üretimi askıya almasının yanı sıra Noto Yarımadası'nda yılbaşı günü meydana gelen depremin etkilerine ilişkin belirsizliğin üreticileri sermaye yatırımlarını ertelemeye itmiş olabileceğini söyledi.

Suzuki, "Gelecekteki sermaye yatırımlarında yavaşlama riski önemli olacaktır" dedi.

Yıllık bazda denizcilik ve elektrik hizmetlerinden gelen değişken rakamları hariç tutan çekirdek siparişler %10,9 daralarak %11,2'lik tahmin edilen düşüşün biraz altında kaldı.

Sektörel olarak imalatçılardan alınan siparişler ocak ayında bir önceki aya göre %13,2 azalırken, bu düşüşte kimya sanayi ve motorlu taşıtlar etkili oldu.