Japonya'da nakit desteği planlanıyor

Kyodo ajansının hükûmet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Kovid-19'un ekonomiye etkisi sonucu gelir kaybı yaşayan Japon halkının yaralarının sarılması hedefleniyor.

Taslak plan kapsamında 18 yaş ve altındaki 20 milyon kişiye 100 bin yen (880 dolar) ve salgınla mücadelede muhtaç durumdaki hanelere 50 bin yen (440 dolar) nakit verilecek.

Ulusal kimlik kartı "My Number" hamili kişilere ise 30 bin yen (265 dolar) nakit dağıtılması planlanıyor.

Nakit desteğini kapsayacak ekonomik paketi finanse etmek üzere hükûmet ek bütçeyi yıl sonuna dek meclisten geçirmeyi planlıyor.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 724 bin 176’ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 320’ye yükseldi.

Ülke genelinde 103 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.