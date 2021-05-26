Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaJaponya'da nakit yardımı planlanıyor
HaberlerUzmanpara Haberleri Japonya'da nakit yardımı planlanıyor
ABONE OL

Japonya'da nakit yardımı planlanıyor

Japonya hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkisine karşı, ihtiyaç sahibi hane halkına yeni nakit yardımı planlıyor.

26.05.2021 - 08:02 | | AA
Japonya'da nakit yardımı planlanıyor

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Kovid-19'un ekonomiye etkisi sonucu gelir kaybı yaşayan Japon halkının yaralarının sarılması hedefleniyor.

Taslak plan kapsamında 1 milyon yenden (9 bin 190 dolar) fazla mevduat tasarrufu bulunmayan ihtiyaç sahibi her haneye 100 bin yene (920 dolar) kadar nakit dağıtılacak.

Temmuzdan itibaren 3 ay boyunca tek üyeli ailelere 60 bin yen (550 dolar), iki bireyden oluşan ailelere 80 bin yen (735 dolar), 3 ve daha fazla üyeli ailelere ise 100 bin yen (920 dolar) verilecek.

50 milyar yen ayrıldı

Ülke genelinde 10 eyalette Kovid-19'a karşı uygulanan ve 31 Mayıs'ta sona ermesi planlanan olağanüstü halin (OHAL) üç hafta uzatılması bekleniyor.

Mevcut mali yıl bütçesinden 50 milyar yen (459 milyon dolar) ayrılan nakdi yardım planının bu sürede hükümetin onayından geçmesi planlanıyor.

Geçen yıl Kovid-19 ile ekonomik mücadele kapsamında 126 milyonluk ülke nüfusu ile oturuma sahip tüm bireylere bir defalığına 100 bin yen nakit ödenek verilmişti. 

Öte yandan ihtiyaç sahibi hanelere çocuk başına 50 bin yene kadar yardım ile faizsiz ve teminatsız kredi destekleri de sağlanmıştı. 

GÜNCEL HABERLER

ABD'de itfaiye helikopteri düştü

ABD'de itfaiye helikopteri düştü

Bisiklet sürerken havlayan köpeğe bakmak istedi! Otomobil çarptı ve öldü

Bisiklet sürerken havlayan köpeğe bakmak istedi! Otomobil çarptı ve öldü

Bilim Kurulu üyesi Prof. Yavuz'dan üçüncü doz açıklaması

Bilim Kurulu üyesi Prof. Yavuz'dan üçüncü doz açıklaması

Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 150 milyonu geçti

Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 150 milyonu geçti

Adese, market faaliyetlerine son verdi!

Adese, market faaliyetlerine son verdi!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Noter Çalışma Saatleri... Noterler Kaçta Açılıyor (Kaça Kadar Açık) ve Kaçta Kapanıyor? 2021

Noter Çalışma Saatleri... Noterler Kaçta Açılıyor (Kaça Kadar Açık) ve Kaçta Kapanıyor? 2021

Sıradaki Haber
5 bin lira karşılıksız veriliyor! Tek tek açıklandı

5 bin lira karşılıksız veriliyor! Tek tek açıklandı

Sıradaki Haber
Yanı başımızda Yunan-ABD tatbikatı: Bin asker katıldı

Yanı başımızda Yunan-ABD tatbikatı: Bin asker katıldı

Sıradaki Haber
Kanlı Ay Tutulması nedir, ne zaman gerçekleşecek? Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Kanlı Ay Tutulması nedir, ne zaman gerçekleşecek? Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Sıradaki Haber