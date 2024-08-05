Japonya'da Nikkei 225 endeksi geriledi
Japonya'nın Nikkei 225 hisse senedi endeksi, ABD ekonomisinin beklenenden daha kötü durumda olabileceği endişelerinin tetiklediği yoğun satışlar nedeniyle bugün %8'in üzerinde geriledi.
05.08.2024 - 09:13 | | Foreks Haber
Nikkei endeksi Tokyo'da 2.900 puandan fazla düşerek 32.991,88 seviyesine kadar geriledi. Böylece 4 Ocak'tan bu yana en düşük seviye görüldü.
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Endeks cuma günü de %5,8 düştü. Böylece bugünle birlikte şimdiye kadarki en kötü iki günlük düşüşüne doğru gidiyor.
Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) Çarşamba günü gösterge faiz oranını artırmasından bu yana Tokyo'da hisse senedi fiyatları düşüş gösteriyor.