Japonya'da Nikkei 225 Endeksi'nde yükseliş

Japonya'nın Nikkei 225 Endeksi 2023'ün son işlem gününde aşağı yönlü bir seyir izlese de yılı son 10 yılın en büyük artışı ile kapatma yolunda ilerliyor.

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Nikkei 225 gün ortası itibarıyla düne göre %0,21 düşüşle 33.470,37 seviyesine geriledi.

Ancak endeks geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,93 ve yılbaşına göre yüzde 28,27 yukarıda.

Phillip Securities Japonya'nın İşlem Müdürü Takehiko Masuzawa, "Yatırımcılar bugün düşük performans gösteren hisse senetlerini satın aldı ve piyasayı hareketlendiren herhangi bir ipucu bulamadıkları için son seanslarda daha iyi performans gösterenleri sattı" dedi.

Daha geniş kapsamlı Topix, %1,58 yükselen Toyota Motor'un desteğiyle bugün %0,21 yükseldi. Sony Group da %0,37 değer kazanarak Topix'in yükselişini destekledi.