Japonya'da reel ücretler düştü

Ağustos ayında hanehalkı harcamaları da geriledi ve BoJ'un yakın zamanda faiz oranlarını yükseltme ihtimalini azalttı.

Haberin Devamı

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'na göre, reel ücretler Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,6 düştü. Bu düşüş, Temmuz ayında revize edilen %0,3'lük artışın ardından geldi.

Hanehalkı harcamaları Ağustos ayında bir önceki yıla göre %1,9 azaldı. Japonya ekonomisinin yarısından fazlasını oluşturan özel tüketimin gücü hakkında potansiyel olarak şüphe uyandırdı. Bununla birlikte düşüş, ekonomistlerin %2,6'lık bir düşüş beklentilerinin altında kaldı.

Mevsimsellikten arındırılmış harcamalar bir önceki aya göre %2 arttı.

Reel ücretler Haziran ayında şirketlerin yaz ikramiyelerini artırmasıyla iki yıldan uzun bir süredir ilk kez artış göstermiş, ancak Çalışma Bakanlığı bu tür özel ödemelerin verilere katkısının Ağustos ayından itibaren azalacağını söylemişti. Bu ödemeler Temmuz ayında revize edilen %6,6 ve Haziran ayında %7,8'lik artışa karşılık Ağustos ayında %2,7 arttı.

Haberin Devamı

Nominal ücretler ya da işçi başına aylık ortalama toplam nakit kazanç, geçen yılın Ağustos ayına kıyasla %3,0 artarak 296.588 yen (1.999,11 dolar) olurken, Temmuz ayındaki yıllık artış %3,4 oldu.