Japonya'da ticaret açık verdi
Japonya'da ticaret 2024 yılı Haziran ayının ilk 20 gününde açık verdi.
05.07.2024 - 08:40 | | Foreks Haber
Japonya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ticaret açığı %247,2 artışla 376,8 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 108,5 milyar yen açık verilmişti.
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İhracat %6,4 artışla 5 trilyon 969,9 milyar yen olurken, ithalat %11 artışla 6 trilyon 346,6 milyar yene ulaştı.
Japonya'da ticaret rakamları 10 günlük, 20 günlük ve aylık olarak açıklanıyor.