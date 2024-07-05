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Uzmanpara Japonya'da ticaret açık verdi
Haberler Uzmanpara Japonya'da ticaret açık verdi

Japonya'da ticaret açık verdi

Japonya'da ticaret 2024 yılı Haziran ayının ilk 20 gününde açık verdi.

05.07.2024 - 08:40 | | Foreks Haber
Japonya'da ticaret açık verdi

Japonya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ticaret açığı %247,2 artışla 376,8 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 108,5 milyar yen açık verilmişti.

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İhracat %6,4 artışla 5 trilyon 969,9 milyar yen olurken, ithalat %11 artışla 6 trilyon 346,6 milyar yene ulaştı.

Japonya'da ticaret rakamları 10 günlük, 20 günlük ve aylık olarak açıklanıyor.

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