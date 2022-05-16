Japonya'da toptan fiyatlar sert yükseldi

Nisan ayında toptan fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı. Bu, 1981 yılından bu yana tutulan verilerin işaret ettiği en hızlı yükseliş oldu. Mart ayında yüzde 9,7 olan fiyat artışının nisan ayında yüzde 9,4'e gerilemesi bekleniyordu.

Yen tabanlı ithal fiyat endeksi nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,6 arttı.

Japonya'da cuma günü açıklanacak tüketici fiyat endeksinin ise yıllık yüzde 2,1 artışa işaret etmesi bekleniyor.