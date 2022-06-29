Japonya'da tüketici güveni geriledi

Japonya Kabinesi tarafından her ay düzenlenen anket sonuçlarına göre bir önceki ay 34,1 olan mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle tüketici güven endeksi haziran ayında 32,1 puana geriledi.



Tüketicilerin genel gelir şartları ile ilgili görüşlerini yansıtan endeks 2,6 puan düşüşle 29,8 puana geldi.

Gelir artışı endeksi 1,4 puan düşüşle 35,8 puan, istihdam endeksi 1,6 azalışla 37,4 puan ve dayanıklı mal alma isteği endeksi 2,6 puan gerileyerek 25,3 puan oldu.



Anket 15 Mart son tarihi itibarıyla 8 bin 400 hane ile gerçekleştirildi. Hanelerin 5.712'si 2 veya daha fazla kişiden, 2.688'i tek kişiden oluşuyor. Ankete katılanların yanıtlama oranı yüzde 77,6 oldu. 2 veya daha fazla kişiden oluşan hanehalklarında yanıtlama oranı yüzde 74,5, tek kişilik hanehalklarında yanıtlama oranı yüzde 84,1 oldu.