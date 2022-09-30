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Japonya'da yeni ekonomik teşvik paketi hazırlığı

Japonya'da Başbakan Fumio Kishida enflasyonun etkilerinin hafifletilmesine yardım için hükümet üyelerine ekim ayı sonuna kadar yeni bir ekonomik teşvik paketi hazırlamaları talimatı verdi.

30.09.2022 - 09:56 |
Japonya'da yeni ekonomik teşvik paketi hazırlığı

Hükümet Sözcüsü Hirokazu Matsuno'nun verdiği bilgiye göre Başbakan Kishida yeni ekonomik teşvik paketi talimatını bu sabah yapılan Kabine toplantısında bildirdi.

Matsuno hazırlanacak tedbirlerin fiyat artışları ile başa çıkmayı, ücret artışlarını cesaretlendirmeyi hedefleyeceklerini belirtti.

Alınacak bu tedbirlerin parasal büyüklüğünü netleştirmeyen Matsuno, hükümetin ne kadar harcayacağını belirsiz bırakırken tedbirlerin hazırlanmasının ardından harcamaların finansmanı için ek bütçeyi hızlı şekilde getireceklerini vurguladı.

Ekonomistler, Kishida hükümetinin yeni teşvik paketinin büyüklüğünün 30 trilyon yeni bulabileceğini tahmin ediyor.

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