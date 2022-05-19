Japonya'dan Ukrayna'ya ek kredi kararı

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Japonya’dan yeni bir açıklama geldi.

Japonya ve Ukrayna arasında 300 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalandığı açıklanırken, alınan son kararla birlikte Japonya’nın Ukrayna’ya verdiği kredi desteğinin toplam değeri 600 milyon dolara yükseldi.

Japonya hükümetinin ayrıca Ukrayna'ya daha fazla destek sunmak için atılacak yeni adımlar hakkında çalışmalar yürüttüğü öğrenildi.