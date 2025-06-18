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Japonya'nın ABD'ye otomobil ihracatı düştü

Japonya'nın ABD'ye otomobil ihracatı gümrük vergilerinin ardından geriledi.

18.06.2025 - 09:24 | | Foreks Haber
Japonya'nın ABD'ye otomobil ihracatı düştü

Trump'ın gümrük vergilerine ilişkin endişeler artmaya devam ederken, Japonya'nın ABD'ye otomobil ihracatı Mayıs ayında neredeyse dörtte bir oranında düştü.

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Dünyanın en çok satan otomobil üreticisi Toyota'nın yanı sıra Honda, Nissan ve diğer devlere ev sahipliği yapan Japonya'da istihdamın yaklaşık yüzde 8'i otomobil sektörüne bağlı.

Ülke, ABD'nin yüzde 25'lik araç gümrük vergisi ve diğer ticaret vergilerinden kurtulmak istiyor ancak Trump ve yönetimiyle yapılan birkaç tur görüşmeye rağmen herhangi bir anlaşmaya varılamadı.

Japonya Mayıs ayında üst üste ikinci kez ticaret açığı verdi ve ithalat, ihracat değerini 637,6 milyar yen aştı. Maliye Bakanlığı verilerine göre, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan ihracat yüzde 11 civarında düşerken, otomobil ihracatı yıllık bazda yüzde 24,7 azaldı.

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