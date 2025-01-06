Japonya'nın hizmet faaliyetleri genişledi

S&P Global Market Intelligence tarafından derlenen ankete göre, Au Jibun Bank hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım ayındaki 50,5'ten Aralık ayında 50,9'a yükseldi. Bu öncü okuma olan 51,4'ten düşüktü, ancak üst üste ikinci ay genişlemeyi daralmadan ayıran 50,0 eşiğinin üzerinde kaldı.

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S&P Global Market Intelligence ekonomisti Usamah Bhatti, "Aralık verileri, hem iş faaliyetlerinde hem de yeni işlerde sürdürülebilir artışlarla Japon hizmet sektörü için olumlu bir ay olduğunu ortaya koydu" dedi.

Anket, yeni iş alt endeksinin Aralık ayında üst üste altıncı ay yükseldiğini ve özellikle iç pazardan yeni müşteri edinmelerinin öncülüğünde dört ayın en yüksek seviyesine ulaştığını gösterdi.

İstihdam, Kasım ayından itibaren yavaşlamasına rağmen üst üste 15'inci ay büyüdü. Ankete katılan firmalar, iş genişleme planlarına uygun olarak daha fazla çalışan işe aldıklarını söyledi.