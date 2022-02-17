Jeopolitik riskler altını destekliyor

Ons altın bu hafta Ukrayna krizine yönelik gelişmelerin etkisiyle birlikte inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğine yönelik ABD cephesinden yapılan açıklama sonrası ons altın salı günü 1881 dolara çıkarak 8 ayın zirvesine ulaşmıştı.

Rusya'nın tatbikatlarda görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin üslerine dönmeye başladığını açıklamasıyla birlikte jeopolitik gerilim hafiflemiş ve ons altın 1881 dolar seviyesinden yönünü aşağı çevirmişti. Yüzde 1’e yakın değer kaybeden ons altın 1845 dolara kadar geri çekilmişti.

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Ons altın bugün ise yönünü tekrardan yukarı çevirdi. ABD cephesinden Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğine yönelik iddialar gelmeye devam ediyor. ABD’li yetkililer Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri birliklerini geri çekmediğini kaydetti. Ayrıca yetkililer Rusya’nın saldırı hazırlığında olduğunu açıkladı.

NATO’DAN RUSYA'YA ÇAĞRI

NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı için bahane aradığını belirterek, Rusya’yı askerlerini Ukrayna sınırından çekmeye çağırdı.

ONS ALTINDA JEOPOLİTİK RİSK ETKİSİ

Artan jeopolitik gerilimin etkisiyle ons altın bugün 1899 doları aşarak 11 Haziran 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ons altın şu dakikalarda 1895 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1869 dolar seviyesi görüldü.

FED TUTANAKLARI YAYINLANDI

Öte yandan geçtiğimiz gün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ocak ayında gerçekleştirdiği toplantı tutanakları yayınlandı. Fed yetkilileri enflasyonun yüksek kalması halinde daha hızlı bir faiz artışının gerekeceğini kaydetti.

Ayrıca Fed yetkilileri varlık alım programının mart ayının ortalarına doğru sonlandırılması konusunda görüş birliğine vardı. Tutanaklarda kayda değer bir miktarda bilanço daraltılmasının uygun olacağı açıklandı.

Fed cephesinden şahin mesajlar gelse de piyasalarda mart ayında olası bir faiz artışının şimdiden fiyatlandığı belirtiliyor.

GRAM ALTIN DA YÜKSELİYOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altında görülen yukarı yönlü hareketlerden etkilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz güne 810 liradan başlayan gram altın, 820 liraya kadar çıktı ve 817 liradan kapandı.

Bugüne 817 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 827 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 816 lira, en yüksek ise 830 lira seviyeleri görüldü.