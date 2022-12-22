JIP, Toshiba'yı satın almak için kredi alacak

Yomiuri gazetesinin haberine göre Toshiba'yı satın almak için en iyi teklifi veren şirket olarak belirlenen JIP bu satın almayı gerçekleştirmek için kredi alacak.

Habere göre JIP ile kreditörler arasında 1,4 trilyon yen büyüklüğündeki kredi anlaşması bu hafta içinde imzalanacak.

Kredinin 800 milyar ile 1 trilyon yen büyüklüğündeki kısmı Sumitomo Mitsui Banking Corp. ve Mizuho Bank tarafından sağlanacak.