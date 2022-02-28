JP Morgan'dan Rus ekonomisine kötü haber

JP Morgan analisti Jahangir Aziz yeni yaptırımların tam olarak uygulanması halinde Rus ekonomisinin 2022 yılının tamamında yüzde 3,5 civarında daralacağını tahmin ettiklerini de vurguladı.

Banka ayrıca, Rusya'nın trend büyüme oranını artan siyasi ve ekonomik izolasyon nedeniyle yüzde 7,5'ten yüzde 1'e çekti.

JP Morgan, Rusya'da enflasyonun yıl sonunda yüzde 10 olmasını beklediklerini ve bu tahmin için risklerin yukarı yönlü olduğunu da belirtti.