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30.09.2020 - 08:21 |

JPMorgan 920 milyon dolar ödemeyi kabul etti

JPMorgan, değerli metaller piyasasını manipüle ettiği suçlamalar karşısında 920 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

JPMorgan 920 milyon dolar ödemeyi kabul etti
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JPMorgan Chase, değerli metaller, metal vadelileri ve Hazine kağıtları piyasalarını manipüle ettiği iddiası ile açılan federal soruşturmada ABD otoriteleri ile uzlaşma yoluna gitti.

CFTC'nin yaptığı açıklamaya göre, varılan uzlaşma çerçevesinde toplam 920 milyon dolar ödemeyi kabul eden JPMorgan, bu paranın 436,4 milyon dolarını ceza olarak ödeyecek.

CFTC açıklamasında JPMorgan'ın 2008-2016 döneminde değerli metal vadelilerinin ve ABD Hazine kağıdı vadeli piyasalarının manipülasyonunda yer aldığı belirtildi.

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